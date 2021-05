Sangiovanni di Amici 20: chi è, vero nome, età, Giulia, fidanzata, Instagram (Di sabato 1 maggio 2021) Sangiovanni è uno degli allievi della scuola di Amici 20 di Maria De Filippi. Il giovane cantante è riuscito a conquistarsi la maglia gold, quella tanto ambita e sognata, e ora fa parte a tutti gli effetti del Serale. E’ pronto a esibirsi e dare il meglio di sé sul palco. L’appuntamento con il Serale di Amici 20 è per questa sera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ma conosciamo meglio Sangiovanni. Sangiovanni di Amici 20: chi è, vero nome, età Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è un giovane cantante nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003. Nella vita è anche uno studente, ha 19 anni e si è già conquistato il primo disco d’oro. Si fa chiamare Sangiovanni perché tutti gli è sempre stato detto, da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021)è uno degli allievi della scuola di20 di Maria De Filippi. Il giovane cantante è riuscito a conquistarsi la maglia gold, quella tanto ambita e sognata, e ora fa parte a tutti gli effetti del Serale. E’ pronto a esibirsi e dare il meglio di sé sul palco. L’appuntamento con il Serale di20 è per questa sera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ma conosciamo megliodi20: chi è,, età, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è un giovane cantante nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003. Nella vita è anche uno studente, ha 19 anni e si è già conquistato il primo disco d’oro. Si fa chiamareperché tutti gli è sempre stato detto, da ...

