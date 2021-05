Rudy Zerbi accusa Aka7even di plagio ad Amici 20: Anna Pettinelli replica (Di domenica 2 maggio 2021) Le accuse di Rudy Zerbi Siamo nel pieno della settima puntata del Serale di Amici 20, e anche stasera non mancano le emozioni. Solo poco fa abbiamo assistito ad un guanto di sfida tra Sangiovanni e Aka7even, e proprio quest’ultimo è stato duramente accusato da Rudy Zerbi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 2 maggio 2021) Le accuse diSiamo nel pieno della settima puntata del Serale di20, e anche stasera non mancano le emozioni. Solo poco fa abbiamo assistito ad un guanto di sfida tra Sangiovanni e, e proprio quest’ultimo è stato duramenteto da. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è L'articolo proviene da Novella 2000.

AmiciUfficiale : La base musicale del produttore Zef e le barre di Sangiovanni e Aka7Even in questo guanto di sfida lanciato dal pro… - andrysoof : RT @sono_stressata: sto dietro a fedez che smerda le persone in diretta mentre la pettinelli litiga con rudy zerbi per sangiovanni che sta… - mcflower5 : Ma rudy zerbi che ci regala emozioni così all’improvviso? #sangiulia #amemici20 - Novella_2000 : Rudy Zerbi accusa Aka7even di “plagio”, la Pettinelli critica le barre di Sangiovanni (che replica) #amici20 - PamelaGarofal17 : RT @chevedigooo: Rudy Zerbi e Elisabetta Gregoraci come due sangiullari qualsiasi. #Amici20 #ameamici20 -