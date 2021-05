Rai Cinema produce il prossimo progetto di Roman Polanski (Di sabato 1 maggio 2021) Il controverso regista Roman Polanski è pronto a tornare dietro la macchina da presa in The Palace, un dramma ambientato la notte di Capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero dove le vite di vari ospiti si intrecciano. Chi ha rivelato il progetto? Il progetto è stato rivelato da Paolo Del Brocco, amministratore delegato della società italiana Rai Cinema, che produrrà insieme a Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi. Il regista polacco Jerzy Skolimowski ha scritto la sceneggiatura con Polanski. Ulteriori dettagli, comprese le date delle riprese del progetto, sono attualmente nascosti. Le sue parole “La prima stesura della sceneggiatura mi è arrivata da poco” ha detto Paolo Del Brocco in una conferenza stampa. “Non posso fornire dettagli perché non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Il controverso registaè pronto a tornare dietro la macchina da presa in The Palace, un dramma ambientato la notte di Capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero dove le vite di vari ospiti si intrecciano. Chi ha rivelato il? Ilè stato rivelato da Paolo Del Brocco, amministratore delegato della società italiana Rai, che produrrà insieme a Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi. Il regista polacco Jerzy Skolimowski ha scritto la sceneggiatura con. Ulteriori dettagli, comprese le date delle riprese del, sono attualmente nascosti. Le sue parole “La prima stesura della sceneggiatura mi è arrivata da poco” ha detto Paolo Del Brocco in una conferenza stampa. “Non posso fornire dettagli perché non ...

VitaInnamorato : @Manubonc @GoffredoB @Corriere @laurasquillaci @RaiPlay @MiC_Italia Creare una sinergia di trasmissione prodotti.… - zazoomblog : Rai Cinema i titoli pronti (e in preparazione) per il ritorno nelle sale da oggi al 2022 - #Cinema #titoli #pronti… - Kimstellata : RT @sangesnicola: Questo mezzo uomo si chiama Claudio Mangini. Si spaccia per educatore cinofilo e dice di collaborare anche per cinema e t… - Doby51 : RT @sangesnicola: Questo mezzo uomo si chiama Claudio Mangini. Si spaccia per educatore cinofilo e dice di collaborare anche per cinema e t… - geocappiello : RT @geocappiello: #15Aprile 2021 In ricordo di Raimondo Vianello (1922-2010) ?? 'Il salto in alto' sketch tratto dal varietà TV RAI 'Di n… -