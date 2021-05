Primo maggio: meno discorsi e più progetti – Il commento (Di sabato 1 maggio 2021) La tradizionale celebrazione del Primo maggio è una ricorrenza particolare per il mondo del lavoro. In questa giornata si concentra un numero rilevante di articoli, interventi e discorsi incentrati sull’importanza del lavoro e sulla necessità della sua tutela. discorsi che, di anno in anno, finiscono per assomigliarsi tutti, e che sono accomunati da un destino comune: dal 2 di maggio vengono rimessi in soffitta, pronti per essere rispolverati, con qualche piccolo adattamento, l’anno successivo. Questo andazzo rischia di banalizzare una ricorrenza che, invece, dovrebbe essere sfruttata come momento di riflessione per avviare interventi concreti sul mercato del lavoro. Interventi quanto mai urgenti in un momento come quello attuale, nel quale l’economia – non solo italiana – è devastata dalla pandemia e ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) La tradizionale celebrazione delè una ricorrenza particolare per il mondo del lavoro. In questa giornata si concentra un numero rilevante di articoli, interventi eincentrati sull’importanza del lavoro e sulla necessità della sua tutela.che, di anno in anno, finiscono per assomigliarsi tutti, e che sono accomunati da un destino comune: dal 2 divengono rimessi in soffitta, pronti per essere rispolverati, con qualche piccolo adattamento, l’anno successivo. Questo andazzo rischia di banalizzare una ricorrenza che, invece, dovrebbe essere sfruttata come momento di riflessione per avviare interventi concreti sul mercato del lavoro. Interventi quanto mai urgenti in un momento come quello attuale, nel quale l’economia – non solo italiana – è devastata dalla pandemia e ...

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - kaguya813 : RT @makkox: primo maggio - MarkoManzoni : RT @LucaBizzarri: Oggi è il primo maggio. Potrebbe essere l’ultimo se venisse approvato il #DDLZan -