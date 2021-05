(Di sabato 1 maggio 2021) Pizze evere pagate conintascando il. E' stato denunciato in stato di libertà dalla Squadra mobile un italiano di 44 anni, che nei giorni scorsi almeno 4 volte ha messo in ...

Giorno_Pavia : Pagava pizza e birre con banconote false. Poi intascava il resto: furbetto nei guai -

Il Giorno

Una volta arrivato il fattorino, il 44ennecon una banconota da 50 euro falsa, si faceva consegnare il resto e si allontanava senza dare modo al malcapitato di rendersi conto di essere stato ...... magari perché qualcosa gli era andata bene, prendeva il caffè e nedue: uno per se stesso, ... 1 piatto di pasta, 1Margherita, 2 chili di pane, 1 bella fetta di focaccia, 1 porzione di ...Pizze e birre vere pagate con banconote false intascando il resto. E’ stato denunciato in stato di libertà dalla Squadra mobile un italiano di 44 anni, che nei giorni scorsi almeno 4 volte ha messo in ...La Squadra Mobile della Questura di Pavia ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, I.G. classe 1977, per il reato di spendita e introduzione nello stato senza concerto di monete falsif ...