Orwell l’eterno dissidente | perché oggi credere nella libertà è controcorrente

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag – Recentemente è stato pubblicato “La dittatura del pensiero unico“, edito da La Verità e Panorama ed a cura di Martino Cervo, incentrato sulla figura di George. Si è molto dibattuto su Georgesin dal principio dell’emergenza. Con elogi alla figura libera eche seppe denunciarepropria epoca i rischi del totalitarismo. Eppure, in pochi paiono aver compreso realmente il messaggio lasciatoci in eredità dall’intellettuale britannico. Oltre alla critica verso i regimi oppressivi delledei cittadini, è fondamentale saper difendere noi stessi dall’espansione del “Grande fratello”. La lezione di GeorgeVivere una società nichilista ed infettata dalla paura di chi si interfaccia con noi, considerato come possibile untore ...