Ultime Notizie dalla rete : Mourinho ancora Mourinho è ancora lo Special One? L'esonero e gli interrogativi sul futuro C'è una frase, strappata dai giornalisti accampati di fronte alla casa di José Mourinho, poche ore dopo l'esonero recapitato con perfido cinismo dal Tottenham la mattina del 19 aprile, in piena bufera Superlega, che fa chiarezza sul futuro: 'I'm always in football'. Abbonati a G+...

Allegri, Conte, Sarri e Spalletti: il ritorno dei migliori Se ricordo Conte, Allegri, Mourinho, Spalletti o Guardiola, il paragone è incredibile. Andrea è ancora troppo scolastico e temo che tale peculiarità sia stata trasferita pure al gruppo. E' mancata la ...

Mourinho è ancora lo Special One? L'esonero e gli interrogativi sul futuro La Gazzetta dello Sport Su Sportweek spazio a Mourinho: si ferma? No, cerca nuove sfide! La parabola del tecnico portoghese, l’intervista al bomber del Crotone Simy e la Nazionale femminile di calcio. Poi un’esclusiva con Musetti prima degli Internazionali di Roma e la seconda vita tra le ...

Mourinho agli Europei 2021: sarà editorialista per Sun, Times e Sunday Times The Special Sun: un gioco di parole fin troppo semplice, se di mezzo c’è José Mourinho. L’allenatore, esonerato dal Tottenham lo scorso 19 aprile, ha firmato un accordo con l'editore britannico News U ...

