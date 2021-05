MILAN-BENEVENTO | i Top 5 rossoneri del match | le pagelle News

SkySport : MILAN-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (6') ? #TheoHernandez (60') ? ? - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Calhanoglu-Theo Hernandez: il Milan batte il Benevento Tre punti fondamentali per la Champions ???? ? - scorelawn : SERIE A 2021/05/01 Crotone 0 - 2 Internazionale Hellas Verona 1 - 1 Spezia Milan 2 - 0 Benevento - PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : MILAN BENEVENTO

... lo spagnolo delera diffidato L'ammonizione negli ultimi minuti di gara contro ilcosta cara a Samu Castillejo. Lo spagnolo delera diffidato e salterà la sfida contro la ...Dopo due sconfitte consecutive ilrialza la testa e lo fa con un gol per tempo contro il, steso dalle reti siglate al 6' da Calhanoglu e al 61' da Theo Hernandez . Nel mezzo tante chance sprecate dai rossoneri anche ...Alessio Romagnoli ai microfoni di Dazn parla della vittoria contro il Benevento. Le sue parole: “Vorrei sempre giocare , le scelte le fa il mister.PAGELLE MILAN G. DONNARUMMA 6 In fase offensiva il Benevento non è precisissimo. DIOGO DALOT 6.5 Spinge molto e aiuta anche in fase difensiva. TOMORI 6 Cerca di riprendersi ...