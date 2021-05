LIVE Moto3 | GP Spagna in DIRETTA | bandiera verde! Scatta la Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 12.43 La classifica aggiornata: 1 19 A. IZDIHAR 1:46.737 2 82 S. NEPA +0.102 3 73 M. KOFLER +0.377 4 28 I. GUEVARA +0.473 5 54 R. ROSSI +0.511 6 7 D. FOGGIA +0.594 7 27 K. TOBA +0.611 8 37 P. ACOSTA +0.637 9 11 S. GARCIA +0.681 10 99 C. TATAY +0.724 12.42 Errore di Foggia nell’ultima curva che non riesce a migliorarsi. Solo quinto Acosta, mentre Nepa conquista la leadership virtuale in 1.46.839. Tempi alti per ora. 12.42 Guevara al comando! Best lap per il rookie di casa Aspar che precede dopo il primo giro Foggia, Nepa e Garcia. 12.40 Attenzione ai limiti della pista. Ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del ...