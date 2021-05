LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Leclerc 5° e Sainz 10°, Verstappen ruggisce nella FP3 (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 13.50: Bottas si migliora e si porta in terza piazza 0?275, in scia del compagno di squadra Hamilton. 13.48: Sainz si migliora, ma rimane sempre in nona posizione a 0?907 dalla vetta. Hamilton anch’egli si migliora, ma resta in seconda posizione a 0?180. 13.46: Norris, nel frattempo, in testacoda in curva-14. 13.45: Ultimi 15? e vedremo se scenderanno ancora i tempi. 13.44: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:18.545 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.190 4 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.295 4 4 Esteban OCON Alpine+0.315 25 Charles Leclerc Ferrari+0.456 3 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.650 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.727 3 8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 13.50: Bottas si migliora e si porta in terza piazza 0?275, in scia del compagno di squadra Hamilton. 13.48:si migliora, ma rimane sempre in nona posizione a 0?907 dalla vetta. Hamilton anch’egli si migliora, ma resta in seconda posizione a 0?180. 13.46: Norris, nel frattempo, in testacoda in curva-14. 13.45: Ultimi 15? e vedremo se scenderanno ancora i tempi. 13.44: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:18.545 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.190 4 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.295 4 4 Esteban OCON Alpine+0.315 25 CharlesFerrari+0.456 3 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.650 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.727 3 8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo ...

