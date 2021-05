“Il vaccino è inutile”: il dottore kenyota no vax muore a causa del Coronavirus (Di sabato 1 maggio 2021) “Il vaccino è completamente inutile”: si era così espresso il dottor Stephen Karanja, presidente della Kenya Catholic Doctors Association. Poi purtroppo però lo stesso camice bianco è deceduto a causa del Coronavirus. Il dottore che è deceduto a causa del Covid-19, anche perché aveva deciso di non sottoporsi al vaccino, si era scontrato un paio di mesi fa, dopo aver redatto una lettera proprio sull’utilità dei vaccini, con la chiesa cattolica in Kenya che invece raccomandava di sottoporsi alla vaccinazione. Secondo il dottore invece sarebbe bastata l’inalazione di vapore e compresse di idrossiclorochina per essere al sicuro da un virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo e che invece proprio grazie alla massiccia vaccinazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 maggio 2021) “Ilè completamente”: si era così espresso il dottor Stephen Karanja, presidente della Kenya Catholic Doctors Association. Poi purtroppo però lo stesso camice bianco è deceduto adel. Ilche è deceduto adel Covid-19, anche perché aveva deciso di non sottoporsi al, si era scontrato un paio di mesi fa, dopo aver redatto una lettera proprio sull’utilità dei vaccini, con la chiesa cattolica in Kenya che invece raccomandava di sottoporsi alla vaccinazione. Secondo ilinvece sarebbe bastata l’inalazione di vapore e compresse di idrossiclorochina per essere al sicuro da un virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo e che invece proprio grazie alla massiccia vaccinazione ...

