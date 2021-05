Hamilton non ha intenzione di smettere di correre (Di sabato 1 maggio 2021) Lewis . Il sette volte campione del mondo di Formula Uno ha rinnovato solamente per un altro anno e quindi si potrebbe pensare che l’abbia fatto per poi ritirarsi. In realtà c’è un importante indizio che fa presagire che non è affatto così. Di cosa si tratta? PL2 Gp Portogallo: Hamilton davanti ma Verstappen c’è Hamilton non ha intenzione di lasciare la F1, qual è l’indizio importante? Lewis Hamilton non ha assolutamente nessuna intenzione di smettere di correre. Molti appassionati si sono preoccupati perchè recentemente il campione ha rinnovato il proprio contratto solo per un anno. L’importante rivelazione che però fa presagire il proseguo della sua brillante carriera, è arrivata proprio durante il Gran Premio del Portogallo. Il pilota testerà le nuove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Lewis . Il sette volte campione del mondo di Formula Uno ha rinnovato solamente per un altro anno e quindi si potrebbe pensare che l’abbia fatto per poi ritirarsi. In realtà c’è un importante indizio che fa presagire che non è affatto così. Di cosa si tratta? PL2 Gp Portogallo:davanti ma Verstappen c’ènon hadi lasciare la F1, qual è l’indizio importante? Lewisnon ha assolutamente nessunadidi. Molti appassionati si sono preoccupati perchè recentemente il campione ha rinnovato il proprio contratto solo per un anno. L’importante rivelazione che però fa presagire il proseguo della sua brillante carriera, è arrivata proprio durante il Gran Premio del Portogallo. Il pilota testerà le nuove ...

MARCO196913 : RT @antorendina: Hamilton giovedì ha detto che pensa di continuare anche nel 2022. Se Mercedes continuasse con Lewis potrebbe anche conferm… - Davide_Atta04 : RT @antorendina: Hamilton giovedì ha detto che pensa di continuare anche nel 2022. Se Mercedes continuasse con Lewis potrebbe anche conferm… - AleColumn99 : @antorendina Maybe Sicuramente la conferma di Hamilton non significherebbe in automatico conferma di Bottas Se ques… - antorendina : Hamilton giovedì ha detto che pensa di continuare anche nel 2022. Se Mercedes continuasse con Lewis potrebbe anche… - infoitsport : Il miglior tempo non lascia sereno Lewis Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton non F1 Portogallo 2021, Qualifiche Portimao - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8 C'è un pò più di aderenza, ma c'è molto più vento - ha sottolineato Hamilton nel confronto con il ... Per non perderne neanche uno c'è lo Split Screen di Sky Q : i clienti via satellite possono seguire ...

Lewis Hamilton non molla e guarda oltre Michael Schumacher Probabilmente in questo momento Lewis Hamilton ha orizzonti più vicini. Già da oggi pomeriggio, per dire, potrebbe diventare il primo ...L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non ...

F1, Lewis Hamilton non molla e guarda oltre Michael Schumacher La Gazzetta dello Sport Marko: “I giochi psicologici di Lewis a Max scivolano addosso” Marko: "I giochi psicologici di Lewis a Max scivolano addosso". E' iniziata la guerra tra Mercedes e Red Bull; Hamilton provoca Verstappen?

Quanto è costato l'incidente tra Massimo Costa - XPB Images Volete sapere quanto è costato alla Mercedes ricostruire la W12 di Valtteri Bottas pesantemente danneggiata dall'incidente di Imola con la Williams di George ...

C'è un pò più di aderenza, ma c'è molto più vento - ha sottolineatonel confronto con il ... Perperderne neanche uno c'è lo Split Screen di Sky Q : i clienti via satellite possono seguire ...Probabilmente in questo momento Lewisha orizzonti più vicini. Già da oggi pomeriggio, per dire, potrebbe diventare il primo ...L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi...Marko: "I giochi psicologici di Lewis a Max scivolano addosso". E' iniziata la guerra tra Mercedes e Red Bull; Hamilton provoca Verstappen?Massimo Costa - XPB Images Volete sapere quanto è costato alla Mercedes ricostruire la W12 di Valtteri Bottas pesantemente danneggiata dall'incidente di Imola con la Williams di George ...