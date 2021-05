F1 Gp Portogallo 2021: le strategie di gara (Di sabato 1 maggio 2021) Portimao , 1 maggio 2021 - Valtteri Bottas soffia la pole position a Lewis Hamilton per 7 millesimi di secondo. La Formula 1 è scesa in pista questo sabato per le qualifiche del GP del Portogallo a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Portimao , 1 maggio- Valtteri Bottas soffia la pole position a Lewis Hamilton per 7 millesimi di secondo. La Formula 1 è scesa in pista questo sabato per le qualifiche del GP dela ...

SkySportMotoGP : ? Moto distrutta per #MM93, pilota ok ?? Il video della caduta in curva 7 #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportF1 : ?? BOTTAS IN POOOOLE POSITION ? ?? 6° Ocon, Sainz meglio di Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? Ocon 4°, ok le Ferrari (?? #Q2) ? Primo #Q3 per Vettel con l’Aston Martin LIVE ? - giornali_it : F1, Bottas in pole nel GP di Portogallo #1maggio #TgENotiziariOnline #SkyTg24 - euronewsit : Verso la riapertura quasi ovunque. Dal Portogallo all'Ungheria, si riaprono le attività, ma restano d'obbligo le mi… -