Crotone-Inter 0-2 | Conte prepara festa scudetto

(Di sabato 1 maggio 2021) L’vince 2-0 anell’anticipo della 34esima giornata della Serie A ela. I nerazzurri, con 82 punti, possono laurearsi campioni d’Italia già domani, se il Sassuolo dovesse fermare l’Atalanta. Il, sempre ultimo con 18 punti, retrocede in Serie B con 4 giornate d’anticipo. La formazione dispinge costantemente dall’inizio del match, nel primo tempo non sfonda perchè Cordaz nega il gol a Sensi e perché Lautaro e Lukaku centrano un palo a testa. Ilcrolla dopo 69?. Lukaku ‘pulisce’ un pallone al limite dell’area calabrese e appoggia a Eriksen, che calcia di destro: pallone deviato da Magallan, 0-1. All’83’ arriverebbe il raddoppio. Lukaku innesca Perisic che affonda sulla destra e rimette la palla ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI '???????????? ???????????????? ?? ???????? ?????? ????????????' ??? #CrotoneInter nelle parole di Christian #Eriksen ?? ??… - Inter : ?? | THROWBACK Terza sfida allo 'Scida' tra Crotone e Inter ?? Abbiamo scelto 5? perle nerazzurre in Calabria: ve l… - Inter : ?? | CROTONE Tutto pronto allo stadio 'Scida'??? Siete carichi, #InterFans? ?????? #CrotoneInter ???? #FORZAINTER - francescocipe : RT @internewsit: FOTO - Ranocchia e il peso specifico di Crotone-Inter: «Quei tre punti...» - - infoitsport : Troppa nebbia a Crotone: volo dell'Inter dirottato a Lamezia Terme -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Inter

UNA COSA SOLA - Eriksen ha cambiato l'e adesso sta cambiando se stesso, pretendendo di più. Con quello messo a segno afanno 3 gol stagionali, pochi per uno come lui, ma ognuno di ...La vittoria dell'lancia i nerazzurri verso il 19° scudetto . Un'impresa , Antonio Conte vede il traguardo ed è molto soddisfatto. "Il campionato che stiamo facendo è figlio di una crescita costante, ...Cronaca partita; Cronaca partita; MIN. COMMENTO; Dallo Scida è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima. Nella trentacinquesima giornata: possibile passerella dei ragaz ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...