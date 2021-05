Covid | 12 965 nuovi casi e 226 morti | più tamponi ma numeri in calo

Leggi su agi

(Di sabato 1 maggio 2021) AGI - Sono 12.965 idiregistrati oggi in Italia inrispetto ai 13.446 di ieri nonostante un numero maggiore di(378.202 contro i 338.771 di ieri). Inanche il numero delle vittime 226 contro le 263 di ieri per un totale di 121.033. In discesa anche il numero dei ricoverati. In terapia intensiva restano 2.522 pazienti (-61) con 143ingressi, mentre nei reparti ordinari 18.381 (-559). Attualmente risultano positive 430.542 persone mentre il numero di dimessi e/o guariti sale a 3.484.042.