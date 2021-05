Congedi parentali Covid: al via le domande (Di sabato 1 maggio 2021) Con il messaggio numero 1752, l'INPS ha annunciato che dal 29 aprile 2021 sarà possibile presentare la domanda per i Congedi parentali Covid. All'interno dell'informativa, l'Istituto ha anche fornito le istruzioni utili per compilare e per inviare correttamente la richiesta online. Ricordiamo che questi Congedi sono un diritto per i lavoratori dipendenti che hanno dei figli minori di 14 anni oppure disabili costretti a casa a causa del Covid. Nello specifico, possono richiedere il congedo i genitori i cui figli sono positivi al Covid, sono in quarantena oppure seguono le lezioni in DAD. Congedi parentali Covid Inps: ecco il messaggio dell'Istituto Grazie al messaggio numero 1752 del 29 aprile 2021, l'INPS ha voluto informare tutti i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 1 maggio 2021) Con il messaggio numero 1752, l'INPS ha annunciato che dal 29 aprile 2021 sarà possibile presentare la domanda per i. All'interno dell'informativa, l'Istituto ha anche fornito le istruzioni utili per compilare e per inviare correttamente la richiesta online. Ricordiamo che questisono un diritto per i lavoratori dipendenti che hanno dei figli minori di 14 anni oppure disabili costretti a casa a causa del. Nello specifico, possono richiedere il congedo i genitori i cui figli sono positivi al, sono in quarantena oppure seguono le lezioni in DAD.Inps: ecco il messaggio dell'Istituto Grazie al messaggio numero 1752 del 29 aprile 2021, l'INPS ha voluto informare tutti i ...

