Cashback | panico tra gli utenti | è successo ancora

(Di sabato 1 maggio 2021) In queste ore si è scatenato iltra gliche stanno tentando di aggiudicarsi il super. Ecco cosa sta succedendo carte di credito (pixabay)Un altro problema ha scatenato iltra tutti coloro che stanno partecipando al programma deldi Stato. Moltihanno aperto l’app IO con la quale monitorano la loro posizione in classifica per la corsa al super, nonché il premio da 1.500 euro e sono rimasti completamente basiti. Ricordiamo che solo i primi 100.000 accederanno al premio finale previsto per la fine di giugno 2021. Ma in queste ore, la situazione della classifica ha scatenato l’ansia. L’app ha subito un problema che non ha permesso il suo aggiornamento, scatenando l’ansia di chi spera nel bottino finale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Cashback panico

Inews24

