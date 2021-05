Calciomercato Fiorentina | Lovato nel mirino ma piace anche a…

Leggi su calcionews24

Lasi prepara a salutare a una rivoluzione in difesa e c'è l'interesse perdel Verona su cui però ci sono altri club italiani Lasi prepara a salutare Pezzella e Milenkovic (e forseCaceres). Il nome nuovo che sta inseguendo Commisso è quello di Matteo, giovane gioiello del Verona che si è messo in mostra nelle ultime due stagioni con la maglia dell'Hellas. Sul 21enne centrale italiano ci sarebbero peròRoma e Milan e occhio che in passato ha chiesto informazioni pure la Juventus. Servirà battere sul tempo le grandi del nostro calcio, dunque, se la viola decidesse di ripartire dal classe 2000. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.