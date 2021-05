Brocchi: "Balotelli? L'ho messo al momento giusto" (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico del Monza Cristian Brocchi parla dopo la cruciale vittoria in trasferta contro la Salernitana: "Mario Balotelli? L'ho messo al momento giusto..." Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico del Monza Cristianparla dopo la cruciale vittoria in trasferta contro la Salernitana: "Mario? L'hoal..."

zazoomblog : Brocchi: Balotelli? Lho messo al momento giusto - #Brocchi: #Balotelli? #messo #momento - Birobiro72 : RT @MichaelCuomo7: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Davanti a Lotito il #Monza sbanca Salerno con doppietta in 10’… - infoitsport : Salernitana-Monza, rivoluzione Brocchi | Svolta Balotelli: le formazioni UFFICIALI - MichaelCuomo7 : Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Davanti a Lotito il #Monza sbanca Salerno con doppietta in… - setorendra23 : @IFTVofficial @FinallyMario monza with silvio and paolo berlusconi, galliani, brocchi, paletta, boateng and balotelli, serie-b's milan... -