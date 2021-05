Amici Serale, Leonardo Lamacchia fidanzato dopo coming out: “Felice” (Di sabato 1 maggio 2021) Amici Il cantante del Serale di Amici 20 ospite a Verissimo di Silvia Toffanin annuncia di essere Felicemente fidanzato con un ragazzo Pubblicato su 1 Maggio 2021 Durante la seconda puntata del Serale di Amici 20 Leonardo Lamacchia è stato eliminato. Cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il ragazzo ha avuto la peggio contro Aka7even ed è stato costretto ad abbandonare la Scuola di Maria De Filippi. Con una lettera letta dalla conduttrice durante Amici Specials su Amazon Prime Video, Leonardo Lamacchia ha fatto coming out. L’artista ha spiegato che ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021)Il cantante deldi20 ospite a Verissimo di Silvia Toffanin annuncia di esserementecon un ragazzo Pubblicato su 1 Maggio 2021 Durante la seconda puntata deldi20è stato eliminato. Cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il ragazzo ha avuto la peggio contro Aka7even ed è stato costretto ad abbandonare la Scuola di Maria De Filippi. Con una lettera letta dalla conduttrice duranteSpecials su Amazon Prime Video,ha fattoout. L’artista ha spiegato che ...

infoitcultura : Amici 2021 serale, settima puntata 1 maggio: anticipazioni, ospiti, chi sarà eliminato? - infoitcultura : Amici 20 in onda stasera la settima puntata del Serale: le Anticipazioni e gli ospiti - zazoomblog : Amici 2021: anticipazioni concorrenti e ospiti della settima puntata (serale) - #Amici #2021: #anticipazioni - Senzanomeconlak : Oddio ma oggi c’è il serale di amici me lo ero dimenticatoooo - michelletuani : ma solo io ho scoperto da polo che il serale di amici non è in diretta? -