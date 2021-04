Zorzi a Bonolis “Voglio andare dalla D’Urso”- la risposta del conduttore (Di venerdì 30 aprile 2021) Tommaso Zorzi, ospite di “Avanti un altro pure de sera”, ha detto “Voglio andare dalla D’Urso”. La risposta del conduttore, Paolo Bonolis, non si è fatta attendere. La gag tra Tommaso Zorzi e Paolo Bonolis, nel programma “Avanti un altro! Pure de sera”Ospite del programma di Canale 5 di Paolo Bonolis, “Avanti un altro pure de sera“, Tommaso Zorzi è stato uno dei protagonisti della serata. Insieme al conduttore, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha preso parte ad una gag. LEGGI ANCHE—>U&D ANTICIPAZIONI: GEMMA E’ NEL CAOS E LA REDAZIONE SMENTISCE UN CAVALIERE Il giovane influencer, infatti, nel corso della puntata ha ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Tommaso, ospite di “Avanti un altro pure de sera”, ha detto “”. Ladel, Paolo, non si è fatta attendere. La gag tra Tommasoe Paolo, nel programma “Avanti un altro! Pure de sera”Ospite del programma di Canale 5 di Paolo, “Avanti un altro pure de sera“, Tommasoè stato uno dei protagonisti della serata. Insieme al, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha preso parte ad una gag. LEGGI ANCHE—>U&D ANTICIPAZIONI: GEMMA E’ NEL CAOS E LA REDAZIONE SMENTISCE UN CAVALIERE Il giovane influencer, infatti, nel corso della puntata ha ...

