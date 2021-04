Xbox Series X/S, in arrivo altri 50 giochi con supporto alla tecnologia FPS Boost? (Di venerdì 30 aprile 2021) FPS Boost è una tecnologia presente su Xbox Series X/S che ha rivoluzionato il modo di giocare ai vecchi titoli retrocompatibili. Per chi non lo sapesse questa feature consente di far girare i giochi datati su hardware più recente a frame rate migliorati in modo nativo. Non tutti i titoli supportano l'FPS Boost, ma già un nutrito elenco è stato pubblicato da Microsoft (gli ultimi sono tutti di EA). Tuttavia, secondo alcune recenti indiscrezioni, sembra che questa lista molto presto si arricchirà di 50 nuovi giochi. Il giornalista Tom Warren ha recentemente pubblicato un Fleet su Twitter, in cui ha anticipato che oltre 50 giochi retrocompatibili su Xbox Series X/S riceveranno presto il supporto FPS ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) FPSè unapresente suX/S che ha rivoluzionato il modo di giocare ai vecchi titoli retrocompatibili. Per chi non lo sapesse questa feature consente di far girare idatati su hardware più recente a frame rate migliorati in modo nativo. Non tutti i titoli supportano l'FPS, ma già un nutrito elenco è stato pubblicato da Microsoft (gli ultimi sono tutti di EA). Tuttavia, secondo alcune recenti indiscrezioni, sembra che questa lista molto presto si arricchirà di 50 nuovi. Il giornalista Tom Warren ha recentemente pubblicato un Fleet su Twitter, in cui ha anticipato che oltre 50retrocompatibili suX/S riceveranno presto ilFPS ...

