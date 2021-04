Whirlpool | Accurso Uilm | “Draghi intervenga subito”

Leggi su anteprima24

"I lavoratori dellain corteo dopo l'assemblea tenuta da Fim Fiominvadono l'autostrada per protestare contro la multinazionale e per ricordare al governo che non può essere un semplice mediatore in questa vertenza ma è firmatario e garante di un accordo che non viene rispettato". Così il segretario generale aggiunto dellaCampania, Antonio. "Chiediamo a– conclude– di intervenire: nessuna soluzione facile, ma rispetto delle istituzioni e dei lavoratori.Napoli non molla". Il blocco sull'autostrada, intanto, va avanti ad intermittenza. I lavoratori collaborano con le forze dell'ordine per non esasperare la situazione.