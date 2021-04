Terrorismo, asilo politico e dottrina dell'ignominia (Di venerdì 30 aprile 2021) Non tutti si macchiarono di fatti di sangue, non lo fecero - ad esempio - Toni Negri e Franco Piperno, ma la dottrina Mitterand non era stata pensata per loro, che tuttavia ne usufruirono per sfuggire ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 30 aprile 2021) Non tutti si macchiarono di fatti di sangue, non lo fecero - ad esempio - Toni Negri e Franco Piperno, ma laMitterand non era stata pensata per loro, che tuttavia ne usufruirono per sfuggire ...

La Francia è alle prese col terrorismo islamico, l’Italia col proprio passato Sei uomini e una donna, condannati in Italia per crimini legati agli anni di piombo, sono stati arrestati in Francia, dove erano rifugiati politici. Altri tre sono ancora ricercati. Gli arrestati sono ...

