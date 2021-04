Superbonus | Int | visto conformità formale è antitesi semplificazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Labitalia) - “Ildiche attesta esclusivamente la presenza della documentazione prevista dalla normativa sul super-bonus, peraltro riscontrabile nelle piattaforme digitali della Pa, è la perfettadellache dovrebbe apportare l'utilizzo dei sistemi digitali". Queste le parole, che non lasciano spazio a differenti interpretazioni, pronunciate dal presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, durante una videoconferenza alla platea dei tributaristi in cui, tra gli altri, si è affrontato il tema della riforma della Pa. "Ho segnalato l'incongruenza già al ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta -sottolinea Alemanno- ma ciò era stato già indicato anche nella documentazione presentata dall'Int agli ...