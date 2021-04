Stefano Bettarini insulta Tommaso Zorzi

(Di venerdì 30 aprile 2021)ha condiviso per pochissimi giorni l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5 con; l’ex calciatore e marito di Simona Ventura ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti sul vincitore del GF in una diretta instagram con un noto paparazzo. Una pioggia di insulti alla qualeper adesso non ha ancora risposto. Scopriamo insieme che cosa pensadel rampollo meneghino.è stato un Articolo completo: dal blog SoloDonna

In diretta socialha commentato l'ascesa fulminea di Tommaso Zorzi nel mondo tv e ha scagliato qualche frecciatina contro l'influencer.e il successo di Tommaso Zorzi Dopo aver vinto ...e Tommaso Zorzi hanno condiviso (per tre giorni) la casa del Grande Fratello Vip e durante una diretta via Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge ? come riportato da GossipeTv ? ...Stefano Bettarini ha condiviso per pochissimi giorni l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5 con Tommaso Zorzi; l’ex calciatore e marito di Simona Ventura ha fatto delle dichiarazioni molto ...Stefano Bettarini ha detto la sua su Tommaso Zorzi, andandoci giù veramente duro sull’opinionista dell’Isola dei Famosi e vincitore del Grande Fratello Vip. Per certi ...