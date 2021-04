“Sostenere Draghi la più grande minch**** del Movimento 5 Stelle” Parola di Di Battista

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Toh, chi si rivede. Torna a parlare Alessandro Di, e lo fa, come di consueto, senza mandarle a dire. Il palco improvvisato dell’ultima sparata di “Dibba” è Facebook, e in particolar modo un post a firma Andrea Scanzi dedicato al caso Gelmini. L’attuale ministro agli Affari regionali ha, infatti, nominato all’interno del suo staff condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta insieme a Denis Verdini, per uno stipendio mensile che si aggira intorno ai 10.000 euro. “Una bella idea, vero?” commenta Scanzi. “Ma c’è di più, perché all’epoca la Presidenza del Consiglio si costituì parte civile (la vicenda riguardava fondi per l’editoria), ottenendo il risarcimento dei pagamenti da Parisi. Lo stesso Parisi che, adesso, verrà stipendiato dalla Presidenza del Consiglio (di cui il Dipartimento Affari Regionale fa parte).” Non manca, sul finale, una stoccata al ...