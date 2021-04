Solo Valle d'Aosta in rosso. Mezzo Sud in arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi l’ordinanza che cambierà nuovamente colore alle regioni:la Valle d’Aosta sarà l’unica tinta rosso, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna (che lascia quindi il rosso) saranno arancioni. Tutte le restanti, invece, saranno dipinte di giallo. Mezzo Sud, quindi, passa nella fascia intermedia. L’esito del monitoraggio, dunque, ha portato a Solo due cambi di colore rispetto alla settimana scorsa: le due regioni che, in base ai dati, sembravano in bilico sono rimaste nelle fasce di rischio dov’erano già: la Campania, pur con un Rt superiore a 1 (ma un rischio basso) rimane in giallo, mentre la Puglia resta in arancione dopo aver sperato nella “promozione” in zona gialla. L’ordinanza entrerà in vigore da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi l’ordinanza che cambierà nuovamente colore alle regioni:lad’sarà l’unica tinta, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna (che lascia quindi il) saranno arancioni. Tutte le restanti, invece, saranno dipinte di giallo.Sud, quindi, passa nella fascia intermedia. L’esito del monitoraggio, dunque, ha portato adue cambi di colore rispetto alla settimana scorsa: le due regioni che, in base ai dati, sembravano in bilico sono rimaste nelle fasce di rischio dov’erano già: la Campania, pur con un Rt superiore a 1 (ma un rischio basso) rimane in giallo, mentre la Puglia resta indopo aver sperato nella “promozione” in zona gialla. L’ordinanza entrerà in vigore da ...

