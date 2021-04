Sindaco contro il coprifuoco: “Non ci sono evidenze scientifiche, i cittadini devono essere liberi”. L’ordinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio Luciani, Sindaco di Francavilla al Mare in provincia di Chieti, ha fatto esattamente quello che dovrebbero fare tutti i Sindaci che intendono onorare la Costituzione e la libertà dei propri cittadini. Non tutti i Sindaci sostengono la misura restrittiva che impone agli italiani il rientro obbligatorio presso le abitazioni entro le ore 22, Luciani è uno tra questi. Non solo si è dichiarato contrario alla rigida regola del coprifuoco, ma si è spinto anche oltre, emanando un’ordinanza sindacale che consentirà di poter restare fuori anche dopo le ore 22 di ogni giorno. (Continua dopo la foto) Il primo cittadino con un post su Facebook fa sapere: “Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che mantenendo il ?????????? il contagio da covid 19 diminuisca. Anzi, la storia della scorsa estate nella nostra città ci insegna ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) Antonio Luciani,di Francavilla al Mare in provincia di Chieti, ha fatto esattamente quello che dovrebbero fare tutti i Sindaci che intendono onorare la Costituzione e la libertà dei propri. Non tutti i Sindaci sostengono la misura restrittiva che impone agli italiani il rientro obbligatorio presso le abitazioni entro le ore 22, Luciani è uno tra questi. Non solo si è dichiarato contrario alla rigida regola del, ma si è spinto anche oltre, emanando un’ordinanza sindacale che consentirà di poter restare fuori anche dopo le ore 22 di ogni giorno. (Continua dopo la foto) Il primo cittadino con un post su Facebook fa sapere: “Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che mantenendo il ?????????? il contagio da covid 19 diminuisca. Anzi, la storia della scorsa estate nella nostra città ci insegna ...

