Sempre più saldo l'asse Draghi-Macron. E con Merkel in uscita ora Berlino trema (Di venerdì 30 aprile 2021) Il leader francese vuole essere il primo a incontrare il nostro presidente del Consiglio. Obiettivo: riequilibrare un ventennio di dominio tedesco Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Il leader francese vuole essere il primo a incontrare il nostro presidente del Consiglio. Obiettivo: riequilibrare un ventennio di dominio tedesco

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più "I terroristi sono solamente feccia". L'ira di Mughini: non avevano ideali Sempre tranciante, oggi ancora di più. La parola feccia non l'aveva mai pronunciata? "Mai, ma era come se l'avessi usata. Ma cos'erano i terroristi? Idealisti, romantici, combattenti della libertà, ...

Ermal Meta: "Io a 12 anni e la rivoluzione contro la dittatura comunista in Albania" È idealista o disincantato? "Gli ideali mi muovono sempre, sono un grande sognatore, io ci provo sempre. Ma sono disincantato nella misura in cui so che gli ideali hanno bisogno di più sforzo e ...

