Sarri, Gattuso, De Zerbi, Donnarumma: in arrivo settimane caldissime (Di venerdì 30 aprile 2021) Le ultime cinque giornate di campionato, ma alcune grandi manovre sono partite da un pezzo. Maurizio Sarri e la Roma: lui, soltanto lui, in cima alla lista del club, già dallo scorso gennaio. A maggior ragione dopo il naufragio nella semifinale di andata di Europa League all’Old Trafford. Chiariamo un concetto, a scanso di interpretazioni opposte e non veritiere: la Roma aveva pensato di cambiare a prescindere dall’Europa League, pur volendo evitare spifferi che potessero condizionare Fonseca. Ma gli spifferi sono inevitabili da… gennaio, non era una volata con Allegri visto che Max sta aspettando la Juve con la soluzione estera in alternativa. Sarri ha un impegno in scadenza con la Juve a giugno, ma a patto che venga pagata la penale da 2,5 milioni (scadenza a maggio) o che comunque si arrivi a un accordo. La Roma aspetta senza ansia.Rino ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Le ultime cinque giornate di campionato, ma alcune grandi manovre sono partite da un pezzo. Maurizioe la Roma: lui, soltanto lui, in cima alla lista del club, già dallo scorso gennaio. A maggior ragione dopo il naufragio nella semifinale di andata di Europa League all’Old Trafford. Chiariamo un concetto, a scanso di interpretazioni opposte e non veritiere: la Roma aveva pensato di cambiare a prescindere dall’Europa League, pur volendo evitare spifferi che potessero condizionare Fonseca. Ma gli spifferi sono inevitabili da… gennaio, non era una volata con Allegri visto che Max sta aspettando la Juve con la soluzione estera in alternativa.ha un impegno in scadenza con la Juve a giugno, ma a patto che venga pagata la penale da 2,5 milioni (scadenza a maggio) o che comunque si arrivi a un accordo. La Roma aspetta senza ansia.Rino ...

Advertising

EuropaCalcio : #Napoli-#Cagliari, #Zola: “Positivo lavoro di #Gattuso, Cagliari altra possibilità. #Sarri…” #EuropaCalcio - Freddyascott : Pare tutto si stia delineando, ma a me sembra troppo facile Sarri/Roma Spalletti/Napoli Allegri/juve Chissa’ dove… - sscalcionapoli1 : Zola: 'Il Napoli di Gattuso è simile al suo Milan, Sarri? Sarebbe perfetto per la Roma' #calciomercato… - SiamoPartenopei : Bargiggia: 'Allegri alla Juventus, Sarri alla Roma. Gattuso verso il no alla Fiorentina' - sscalcionapoli1 : Dotto: 'Sarri andrà alla Roma dove dovrebbe ritrovare Hysaj in partenza da Napoli, su Gattuso e Spalletti...'… -