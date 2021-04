Returnal: un video con 30 minuti di gameplay commentati da Housemarque – Video – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Vediamo questo lungo Video di gameplay di Returnal per PS5, commentato dagli sviluppatori di Housemarque, che spiegano per l’ennesima volta il loro gioco.. Vediamo questo nuovo Video con più di trenta minuti di gameplay di Returnal, commentato dagli sviluppatori di Housemarque. Returnal è la nuova esclusiva per PS5, appena lanciata sul mercato, che tanto sta facendo parlare di sé per le sue qualità. Gli sviluppatori ci spiegano le basi del gioco mentre Selene, la protagonista, esplora i primi due biomi del gioco. Il filmato consente di vedere anche cosa succede quando termina una partita, come funzionano i vari sistemi di … Video giochi PlayStation ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Vediamo questo lungodidiper PS5, commentato dagli sviluppatori di, che spiegano per l’ennesima volta il loro gioco.. Vediamo questo nuovocon più di trentadidi, commentato dagli sviluppatori diè la nuova esclusiva per PS5, appena lanciata sul mercato, che tanto sta facendo parlare di sé per le sue qualità. Gli sviluppatori ci spiegano le basi del gioco mentre Selene, la protagonista, esplora i primi due biomi del gioco. Il filmato consente di vedere anche cosa succede quando termina una partita, come funzionano i vari sistemi di …giochi PlayStation ...

Advertising

Imperator_98 : RT @PlayStation_MVP: La morte è solo l'inizio: buon day one di #Returnal ??????? #PS5 #PlayHasNoLimits - Panik17 : RT @PlayStation_MVP: La morte è solo l'inizio: buon day one di #Returnal ??????? #PS5 #PlayHasNoLimits - DataAugmented : RT @PlayStation_MVP: La morte è solo l'inizio: buon day one di #Returnal ??????? #PS5 #PlayHasNoLimits - PlayStation_MVP : La morte è solo l'inizio: buon day one di #Returnal ??????? #PS5 #PlayHasNoLimits - GamingTalker : Returnal, nuovo video gameplay di 30 minuti: patch del day one disponibile -