Returnal per PS5 ha una patch del day one di 10 GB che migliora le performance e corregge alcuni bug (Di venerdì 30 aprile 2021) Returnal è finalmente sbarcato su PlayStation 5. L'ultimo titolo di Housemarque, di gran lunga il gioco più grande e ambizioso dello studio, combina in modo eccellente meccaniche di un'avventura in terza persona con elementi rogue-like e nella nostra recensione potrete scoprire meglio questa esclusiva PS5. Per le recensioni, Returnal è stato reso disponibile senza la patch del day one e alcuni hanno notato alcuni piccoli problemi di prestazioni e bug. Tuttavia, l'aggiornamento è disponibile in tempo per il lancio e promette di apportare una serie di correzioni all'esperienza complessiva. Con un peso di 10,4 GB, la patch è piuttosto pesante, ma sembra che fornirà importanti miglioramenti. Apparentemente apporta ulteriori ottimizzazioni alle prestazioni, regola il ...

