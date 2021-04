MIT SIM | CdA delibera per passaggio a segmento ordinario di AIM Italia

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di MIT SIM, società quotata su AIMPRO, hato di avviare le attività propedeutiche per ildalProfessionale a quellodel mercato AIM, che si prevede possa essere completato entro il corrente esercizio, successivamente all’approvazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2021. “Come promesso in IPO, chiederemo ildalProfessionale a quellodel mercato AIMa Borsana entro quest’anno – ha commentato Corinna zur Nedden, presidente del consiglio di amministrazione – Siamo particolarmente soddisfatti dei primi mesi di attività di MIT, che ...

