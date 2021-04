Ligue 1 | il Marsiglia riacciuffa lo Strasburgo nel finale con Benedetto 1-1

Advertising

sportli26181512 : Ligue 1: #Milik a secco, #Benedetto salva il Marsiglia: Lo Strasburgo sblocca il risultato al 74' con Mitrovic, l'a… - sportli26181512 : Marsiglia-Strasburgo 1-1: E' pari e patta tra Olympique Marsiglia e Strasburgo nel match valevole per la trentacinq… - sportface2016 : #Ligue1, il #Marsiglia evita la sconfitta nel finale contro lo #Strasburgo - infobetting : Marsiglia-Strasbourg (venerdì 30 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, - sportli26181512 : Ligue 1: Marsiglia-Strasburgo LIVE: Si apre questa sera, alle 21, la 35esima giornata di Ligue 1. Di fronte il...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Marsiglia

Calciomercato.com

(Francia) - Nell'anticipo della 35ª giornata di1 l'Olympiquepareggia 1 - 1 in casa con lo Strasburgo e sale al quinto posto della classifica a quota 56 punti, in coabitazione con il Lens che ha, però, una gara in meno. Con in ...Commenta per primo Si apre questa sera, alle 21, la 35esima giornata di1. Di fronte ildi Jorge Sampaoli , che ha cambiato rotta al club, avendo conquistato 16 punti nelle sue prime 7 partite (5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), contro lo Strasburgo di ...Chi è l'attaccante argentino Dario benedetto che ha firmato la rete del definitivo 1-1 nell'anticipo di Ligue 1 Marsiglia-Strasburgo ...Lo Strasburgo sblocca il risultato al 74' con Mitrovic, l'argentino ex Boca pareggia all'86', 3' dopo il suo ingresso in campo ...