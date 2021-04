Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Inter (Di venerdì 30 aprile 2021) All’Ezio Scida domani alle 18.00 si affrontano Crotone e Inter, gara valida per la 34a giornata di Serie A 2020-21. Serse Cosmi si affida al solito 3-5-2 con Cordaz tra i pali e la difesa formata da Golemic, Magallan e Djidji. In mediana Junior Messias, Molina e Cigarini, sulle fasce spazio a Pedro Pereira e Reca. Solito tandem d’attacco, Ounas-Simy proveranno a colpire i nerazzurri. Se l’Inter vince a Crotone e l’Atalanta sbaglia contro il Sassuolo, è scudetto. Antonio Conte lo sa e ci vuole provare subito, l’unico dubbio di formazione riguarda Lautaro Martinez che potrebbe lasciare spazio dal primo minuto ad Alexis Sanchez, ma al momento resta favorito l’argentino per far coppia con Lukaku. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Crotone (3-5-2): Cordaz; ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) All’Ezio Scida domani alle 18.00 si affrontano, gara valida per la 34a giornata di Serie A 2020-21. Serse Cosmi si affida al solito 3-5-2 con Cordaz tra i pali e la difesa formata da Golemic, Magallan e Djidji. In mediana Junior Messias, Molina e Cigarini,fasce spazio a Pedro Pereira e Reca. Solito tandem d’attacco, Ounas-Simy proveranno a colpire i nerazzurri. Se l’vince ae l’Atalanta sbaglia contro il Sassuolo, è scudetto. Antonio Conte lo sa e ci vuole provare subito, l’unico dubbio di formazione riguarda Lautaro Martinez che potrebbe lasciare spazio dal primo minuto ad Alexis Sanchez, ma al momento resta favorito l’argentino per far coppia con Lukaku. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Cordaz; ...

