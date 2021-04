Laura Pausini | i complimenti di Sergio Mattarella dopo gli Oscar

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sergio Mattarella, davanti a Laura Pausini, si è tolto il cappello. «È davvero un piacere vederla e farle i complimenti, la notte degli Oscar è stata un’emozione straordinaria», ha cominciato il presidente della Repubblica, che al Quirinale ha incontrato l’artista romagnola. Mattarella, in un video poi diffuso via social, ha raccontato della nomination agli Oscar come di un traguardo importante, più della vittoria. «Il vero traguardo è quello», ha detto con manifesta onestà, tacendo il fatto che la miglior canzone originale non sia stata la Io sì (Seen) di Laura Pausini, ma Fight for you, dell’afroamericana H.E.R.