Israele | la calca sulla passerella sul Monte Meron prima del crollo | le persone in panico iniziano a spingere – Video

(Di venerdì 30 aprile 2021) La struttura montata per la festa degli ebrei ultraortodossi sul, in, sta per crollare. Centinaia disono acte lungo una. Alcuni di loroe altri cadono per terra. Sono le immagini drammatiche che arrivano dal raduno in Galilea, che è costato la vita a 44. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È una 'catastrofe nazionale' la perdita della vita di 44 persone sul Monte Meron, nel nord di, durante una. Lo ha dichiarato Motti Buckchin , portavoce dei servizi di soccorso Zaka, l'...di almeno 44 morti e oltre 60 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni - il bilancio dell' incidente avvenuto dopo mezzanotte nelladi una celebrazione religiosa sul monte Meron , in Galilea. Lo riportano i media israeliani, citando fonti di soccorso e di sicurezza. Secondo le ultime informazioni, tutto sarebbe avvenuto ...In Israele sul monte Meron si stava celebrando la festività ebraica di Lag ba-Omer. Alcune persone sono scivolate dalle tribune dando vita a una fuga di massa durante la quale molti sono rimasti schia ...In Israele le grandi celebrazioni per la festa di Lag B'Omer, a monte Meron, si sono trasformate in tragedia. 44 persone sono morte schiacciate dalla calca e oltre 150 fedeli sono rimasti feriti. Tra ...