Israele | crolla una grandinata | le drammatiche immagini della calca sui social

Israele, calca ad un evento religioso in Galilea: almeno 44 morti e 150 feriti - Israele, crolla tribuna a un raduno religioso: 50 tra morti e feriti - Israele: diversi morti e più di 50 feriti durante un pellegrinaggio - Israele, incidente a raduno religioso: 44 morti e 150 feriti

È di almeno 44 morti il bilancio dell'incidente avvenuto durante le celebrazioni della ricorrenza ebraica Lag B'Omer, al Monte Meron, nel nord di. Circa 150, secondo i servizi di soccorso israeliani, le persone finite in ospedale. A scatenare la tragedia una fuga di massa dovuta, secondo prime ricostruzioni, al crollo di una gradinata. ...Una tribuna molto affollata è crollata durante un raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea . Decine di ambulanze cercano di raggiungere i feriti, facendosi strada in una folla di ebrei ...Tragedia in Israele, dove una tribuna è crollata durante un raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea. Decine di ambulanze cercano di raggiungere i feriti, facendosi ...In migliaia alla festa di Lag B’Omer sul Monte Meron. La tragedia provocata dalla calca dopo una gigantesca fuga ...