Festa religiosa in Israele, calca fa strage: 44 morti. (Di venerdì 30 aprile 2021) Bilancio grave in Israele a seguito della tragedia avvenuta sul monte Meron, durante una celebrazione religiosa. Alcune persone sono scivolate, scatenando una calca mortale. TEL AVIV – Israele piange decine di morti a causa di un gravissimo incidente avvenuto durante una celebrazione religiosa. I fatti sono avvenuti in Galilea, sul monte Meron, durante un evento di ebrei ortodossi. Israele, calca fa strage Era passata da poco la mezzanotte quando, probabilmente a seguito della caduta di alcuni partecipanti sulle tribune, si è innescata una fuga di massa: la calca ha provocato lo schiacciamento di decine di presenti. Il primo bilancio parla di almeno 44 morti e oltre 60 feriti, di cui una ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021) Bilancio grave ina seguito della tragedia avvenuta sul monte Meron, durante una celebrazione. Alcune persone sono scivolate, scatenando unamortale. TEL AVIV –piange decine dia causa di un gravissimo incidente avvenuto durante una celebrazione. I fatti sono avvenuti in Galilea, sul monte Meron, durante un evento di ebrei ortodossi.faEra passata da poco la mezzanotte quando, probabilmente a seguito della caduta di alcuni partecipanti sulle tribune, si è innescata una fuga di massa: laha provocato lo schiacciamento di decine di presenti. Il primo bilancio parla di almeno 44e oltre 60 feriti, di cui una ...

Advertising

FabriCecchetti : Profonda tristezza e vicinanza agli amici israeliani colpiti nella notte dalla terribile tragedia che ha portato al… - mauriziocanetta : #permattinieri??????313,8 casi ogni 100’000 abitanti: dati in calo.????????Maurer risponde a Biden: Svizzera non è paradis… - MariaAversano1 : RT @Activnews24: #BuongiornoATutti da ActivNews24, gran parte del tweeting di questo venerdì #30aprile sarà dedicato alla tragedia avvenuta… - assianir : 44 morti nella calca durante una festa religiosa in Israele - Activnews24 : #BuongiornoATutti da ActivNews24, gran parte del tweeting di questo venerdì #30aprile sarà dedicato alla tragedia a… -