F.1, GP Portogallo - Libere 1: Bottas e Verstappen divisi da un soffio (Di venerdì 30 aprile 2021) Valtteri Bottas è stato il più veloce nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio del Portogallo, dando così il via al terzo round del Mondiale di Formula 1 2021. Il finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:19.648, staccando di soli 25 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. L'olandese, nonostante l'ottimo tempo, si è lamentato di forti vibrazioni che non gli hanno dato l'opportunità di guidare al limite. A conferma della competitività della Red Bull sui saliscendi di Portimao, si aggiunge anche il terzo posto di Perez, che è staccato di quasi due decimi dai primi due lì davanti. Pista a basso grip. Le temperature sul circuito dell'Algarve sono decisamente più miti rispetto a quello che avevamo visto lo scorso ottobre: durante questa prima ora di prove, la temperatura dell'aria è stata di 18, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 aprile 2021) Valtteriè stato il più veloce nella prima sessione di provedel Gran Premio del, dando così il via al terzo round del Mondiale di Formula 1 2021. Il finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:19.648, staccando di soli 25 millesimi la Red Bull di Max. L'olandese, nonostante l'ottimo tempo, si è lamentato di forti vibrazioni che non gli hanno dato l'opportunità di guidare al limite. A conferma della competitività della Red Bull sui saliscendi di Portimao, si aggiunge anche il terzo posto di Perez, che è staccato di quasi due decimi dai primi due lì davanti. Pista a basso grip. Le temperature sul circuito dell'Algarve sono decisamente più miti rispetto a quello che avevamo visto lo scorso ottobre: durante questa prima ora di prove, la temperatura dell'aria è stata di 18, ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Miglior tempo per Bottas a Portimao (?? #FP1) ? Primi 5 in 3 decimi, stacco netto sugli altri I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SCATTA IL WEEKEND A PORTIMAO: LIVE le #FP1, diretta su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1… - LaStampa : F1, prove libere in Portogallo: Bottas il più veloce, Leclerc è 4° - BiancoRinaldo : RT @RaiSport: #GpPortogallo: prime libere a #Bottas, quarto #Leclerc ?? Secondo tempo per #Verstappen e quinto per #Hamilton, indietro #Sai… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Formula uno, Gp Portogallo: Bottas il migliore nelle prime libere, Leclerc quarto -