Elisa Isoardi, il motivo del legame scemato con Raimondo Todaro: parla lui (Di venerdì 30 aprile 2021) In molti sono convinti che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ci sia stato del tenero. Lei aveva lasciato Matteo Salvini, lui era stato mollato da Francesca Tocca e a Ballando con le Stelle avevano mostrato un’intesa speciale. Il ballerino sul settimanale Vero è stato molto vago, non è entrato nei dettagli del legame con la conduttrice (che è da poco tornata in Italia), si è solo limitato a dire che il rapporto è un po’ scemato. “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 aprile 2021) In molti sono convinti che traci sia stato del tenero. Lei aveva lasciato Matteo Salvini, lui era stato mollato da Francesca Tocca e a Ballando con le Stelle avevano mostrato un’intesa speciale. Il ballerino sul settimanale Vero è stato molto vago, non è entrato nei dettagli delcon la conduttrice (che è da poco tornata in Italia), si è solo limitato a dire che il rapporto è un po’. “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo,e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al ...

