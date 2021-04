Doria | Ho denunciato abusi e irregolarità e hanno tentato di uccidermi Dalla Raggi nessuna solidarietà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Doria denunciato

Globalist.it

di Antonello Sette Principe, lei ricopre un importante incarico, assegnatole dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dall'intera giunta capitolina nel mese di gennaio del 2018. Mi pare di capire che fino a questo punto ha ......didattica a distanza fino al 12 maggio per gli alunni dell'Istituto scolastico Nautico Andrea... I Carabinieri dopo l'indagine hannoper minacce aggravate il marito della donna, un ...Parla il presidente del Tavolo di coordinamento per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma ...In Brasile ieri si sono registrati 3.560 decessi per Covid e 73.174 nuovi contagi in 24 ore. Il bilancio totale delle vittime sale a quota ...