Covid Italia, Iss: Rt sopra 1 in tre Regioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid Italia, "la Basilicata, la Campania e la Sicilia hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Campania e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2". Lo riporta la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute con i dati relativi alla settimana 19-25 aprile. "Si osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto. Undici Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato: Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Dieci Regioni che hanno una classificazione di rischio basso: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Trento, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta" si legge nella bozza del report.

Coronavirus Italia, Rt risale a 0,85. In Toscana i nuovi casi scendono a 870 / LIVE LA NAZIONE Covid: annullato volo da India diretto a Roma E' stato annullato il volo proveniente da uno scalo dell'India, il cui atterraggio era previsto alle 14 all'aeroporto di Fiumicino. Lo si apprende da fonti aeroportuali. Il volo era previsto alle quat ...

Monitoraggio Iss: Rt 0,85, 11 regioni a rischio moderato. Speranza: «Ieri 500.000 vaccinati» L'indice Rt nazionale di contagio del Covid in Italia risale a 0,85 dopo che la scorsa settimana era a 0,81. Ma la buona notizia arriva dal calo della pressione sulle terapie intensive, ...

