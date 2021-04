Caso Ciro Grillo: interviene Fabrizio Corona. Parla con un indagato e l’avvocato lascia la difesa (Di venerdì 30 aprile 2021) l’avvocato Paolo Costa abbandona la difesa di Vittorio Lauria, uno degli amici di Ciro Grillo (figlio di Beppe Grillo, garante del M5s) insieme al quale è indagato di stupro di gruppo e violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Il legale avrebbe deciso di rinunciare al mandato per “divergenze sulla condotta extraprocessuale da tenere sempre, specie in vicende come queste”. l’avvocato Costa, infatti, sarebbe rimasto turbato dall’audio andato in onda a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, in cui il Vittorio Lauria risponde a delle domande sui fatti di quella notte avvenuti nella villa di Beppe Grillo a Porto Cervo. “Non l’abbiamo costretta a bere — dice Lauria nell’audio — è lei che l’ha presa (la bottiglia di vodka, ndr). Per sfida lei l’ha bevuta ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)Paolo Costa abbandona ladi Vittorio Lauria, uno degli amici di(figlio di Beppe, garante del M5s) insieme al quale èdi stupro di gruppo e violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Il legale avrebbe deciso di rinunciare al mandato per “divergenze sulla condotta extraprocessuale da tenere sempre, specie in vicende come queste”.Costa, infatti, sarebbe rimasto turbato dall’audio andato in onda a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, in cui il Vittorio Lauria risponde a delle domande sui fatti di quella notte avvenuti nella villa di Beppea Porto Cervo. “Non l’abbiamo costretta a bere — dice Lauria nell’audio — è lei che l’ha presa (la bottiglia di vodka, ndr). Per sfida lei l’ha bevuta ...

