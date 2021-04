Brusaferro | «La curva decresce ma lentamente | l’età media dei casi è scesa a 42 anni»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, ha parlato durante la conferenza stampa della Cabina di Regia del ministero della Salute. “In molti paesi europei c’è unain crescita, mentre in Italia c’è una decrescita ma sempre lenta della. Per quanto riguarda l’incidenza riportiamo due flussi: quello Iss, che vede una decrescita a domenica scorsa ed è pari a 146 contro 157 della settimana precedente. Il flusso del Ministero a ieri sera indica l’incidenza a 148 per 100mila abitanti contro 159 della scorsa settimana”. Suldei contagi: “na deidi Covid-19 in Italia, collocandosi a 42. E calano inelle varie fasce d’età, prova ...

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro curva

... il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvioha parlato per l'Italia di "una decrescita ma sempre lenta della". In calo anche l'incidenza : in base al flusso dell'ISS ...17.04:decrescita lenta della"In Italia c'è una decrescita ma sempre lenta della"ha detto il presidente dell'Iss,,che ha citato 2 flussi:secondo l'Iss a domenica scorsa l'...Silvio Brusaferro La nuova indagine rapida indica…) Leggi I nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. In Veneto 788 nuovi casi e ...Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità nel report settimanale: "L'incidenza a 148 per 100mila abitanti contro 159 della scorsa settimana" ...