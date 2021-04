Bambini usano troppo lo smartphone? Potrebbero arrivare le multe (Di venerdì 30 aprile 2021) È stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge che sicuramente porterà ad accese discussioni. Si tratta infatti di una proposta di legge per regolamentare l’utilizzo degli smartphone da parte dei Bambini con addirittura delle sanzioni per chi non rispetta la quantità di tempo indicata. Un gruppo di deputati ha pensato ad una L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 30 aprile 2021) È stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge che sicuramente porterà ad accese discussioni. Si tratta infatti di una proposta di legge per regolamentare l’utilizzo deglida parte deicon addirittura delle sanzioni per chi non rispetta la quantità di tempo indicata. Un gruppo di deputati ha pensato ad una L'articolo proviene da Consumatore.com.

