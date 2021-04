"Avevo chiesto massima riservatezza". Meghan e Harry, la bomba di Oprah Winfrey: cosa non torna su quell'intervista (Di venerdì 30 aprile 2021) A oltre un mese di distanza dall'intervista del principe Harry e della moglie Meghan Markle che ha terremotato la famiglia reale e creato una spaccatura forse insanabile con i duchi du Sussex, Oprah Winfrey è tornata a parlare di quel momento. E si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto sorprendenti: “Mi hanno stupita. Non Avevo idea che l'intervista avrebbe avuto l'impatto riverberante che ha avuto e continua ad avere”. In molti credono che Oprah non sia stata particolarmente sincera: una donna della sua esperienza televisiva e della sua fama che ignora l'impatto mediatico di un'intervista ai duchi di Sussex, già fuoriusciti dalla famiglia reale? Secondo molti l'intervista era proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) A oltre un mese di distanza dall'del principee della moglieMarkle che ha terremotato la famiglia reale e creato una spaccatura forse insanabile con i duchi du Sussex,ta a parlare di quel momento. E si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto sorprendenti: “Mi hanno stupita. Nonidea che l'avrebbe avuto l'impatto riverberante che ha avuto e continua ad avere”. In molti credono chenon sia stata particolarmente sincera: una donna della sua esperienza televisiva e della sua fama che ignora l'impatto mediatico di un'ai duchi di Sussex, già fuoriusciti dalla famiglia reale? Secondo molti l'era proprio ...

Advertising

loackerman : @retromoonie @ngulatae ho chiesto scusa per questo, non volevo che vi arrivasse il tweet. ma se mi fossi rivolta a… - cavolfiore_ills : @itsmartbelHS A 18 anni avevo già vinto concorsi di scrittura sinceramente ma non è da tutti avere passione per la… - carolin16068237 : RT @LaSavino2: Non ha fatto piano come gli avevo chiesto.... - luca85462875 : @gzibordi Giovanni non vorrei essere frainteso. Ho solo chiesto dove si trovava l'info dei 40 cicli =falsi pos nel… - labatteriaxx : @0LTR3 avevo chiesto la bistecca di vitella e ho un manzo ma va bene lo stesso mi accontento -