Ascoli-Empoli in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ascoli-Empoli sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre vittorie consecutive, vogliono proseguire la Serie positiva per raggiungere la salvezza; la capolista, dal suo canto, arriva dal netto successo sul Brescia ed è ad un passo dalla promozione in Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 1 maggio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentacinquesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre vittorie consecutive, vogliono proseguire lapositiva per raggiungere la salvezza; la capolista, dal suo canto, arriva dal netto successo sul Brescia ed è ad un passo dalla promozione inA. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 1 maggio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

Advertising

EmpoliCalcio : Le parole di mister Dionisi alla vigilia di Ascoli-Empoli su #EmpoliFootballChannel ?????? - PicenoTime : Empoli, Dionisi: “Ascoli ha coraggio e ottimi giocatori. All'andata ci misero in difficoltà”… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Verso Ascoli-Empoli, il prepartita di mister Dionisi #empolifc - picenooggi : Ascoli in ritiro per preparare la sfida con l’Empoli. Arbitra Sozza di Seregno - infobetting : Ascoli-Empoli (sabato 1° maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici -