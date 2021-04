Anna Tatangelo | ' Con Gigi siamo sereni | ma io vorrei un altro figlio non con lui'

(Di venerdì 30 aprile 2021), ospite a 'Verissimo' , parla per la prima volta della fine della sua storia d'amore conD'Alessio, durata 15 anni: 'Per me è stata una storia importantissima. Rimane la ...

StefyTaty4ever : ???? Ecco un brano per te… Serenata di Anna Tatangelo - leggoit : Anna Tatangelo, a #Verissimo la fine dell'amore con D'Alessio: «Sono andata contro tutto e tutti» - SMSNEWSOFFICIAL : A “VERISSIMO” ANNA TATANGELO: “Con Gigi D’Alessio oggi siamo sereni, la vita va avanti” - Pinobianconero : RT @EndCent: #Serenata è il nuovo singolo di @_AnnaTatangelo_ - EndCent : #Serenata è il nuovo singolo di @_AnnaTatangelo_ -

Nella seconda invece vedremo, Diletta Leotta e Sabrina Salerno . Lae la Salerno sono abituate a collaborare in squadra visto che insieme sono spesso ospiti di Enrico Papi su ...parla per la prima volta per davvero della fine dell'amore con Gigi D'Alessio. 'Oggi siamo sereni. La vita va avanti', confida ospite di Silvia Toffanin a Verissimo (sabato 1 maggio su ...Anna Tatangelo si racconta in una lunga intervista a Verissimo dove parla del suo amore con Gigi D’Alessio durato 15 anni e su cui la coppia ha ...Come ogni sabato torna l'appuntamento fisso con il salotto di Verissimo. Silvia Toffanin accoglierà per unâ??intensa intervista, Anna Tatangelo, che ha da poco annunciato su Instagram l'uscita, il 30 ...